27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в детском саду эвакуированы 153 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Сегодня в 14.33 спасателям от работника яслей-сада №86 на улице Денисовской поступило сообщение о пожаре на первом этаже в помещении электрощитовой.
Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, наблюдался дым средней концентрации в помещении электрощитовой. Там произошло загорание вводного распределительного устройства, в результате чего и сработала пожарная сигнализация. Работниками МЧС совместно с администрацией объекта были эвакуированы 128 воспитанников и 25 работников.
Пожар ликвидирован при помощи порошкового огнетушителя. Огнем повреждено вводное распределительное устройство, закопчено помещение электрощитовой.
Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).-0-
Фото МЧС