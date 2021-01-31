В Минске при пожаре в хозпостройке погиб сын владельца

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске горела хозяйственная постройка частного дома, погиб сын владельца, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Днем 30 января в службу спасения поступило сообщение о пожаре в хозпостройке на территории частного домовладения по ул.Заслонова. Вспыхнули имущество и деревянная обрешетка кровли.
Внутри спасатели обнаружили обгоревшее тело 43-летнего сына хозяина постройки.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
Позже вечером столичным спасателям пришлось выезжать на вызов в Ленинский район: напротив дома №70 на ул.Лучины загорелись утеплитель и деревянные элементы кровли металлической бытовки, пострадавших не было. Помимо этих случаев, спасатели еще девять раз выезжали для оказания технической помощи.-0-