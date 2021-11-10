10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в квартире погиб человек. Об этом сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

В 16.41 9 ноября поступило сообщение о загорании в квартире в Центральном районе Минска по ул.Карастояновой, 27. В результате пожара погиб человек. Причина случившегося устанавливается.

Еще одно сообщение о пожаре поступило сегодня в 04.10. На этот раз возгорание произошло в частном доме в Октябрьском районе Минска по ул.Сенницкая. В результате огнем повреждены кровля и баня. Причина пожара также устанавливается.-0-