12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 13.45 в МЧС от соседей поступило сообщение о дыме в тамбуре квартир в Минске по улице Цнянской, 5. По прибытии к месту вызова по внешним признакам ничего не наблюдалось.

"В ходе разведки было установлено, что на пятом этаже девятиэтажного жилого дома в двухкомнатной квартире произошло загорание имущества на площади 3 кв.м. В соседней с горящей комнате на кровати работники МЧС обнаружили мужчину в бессознательном состоянии. Его вынесли из опасной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи. В 15.13 медики констатировали смерть пострадавшего", - рассказали в МЧС.

Эвакуация не проводилась. Пожар ликвидирован в 14.18.

В результате происшествия повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается. -0-