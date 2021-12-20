В Минске при пожаре в квартире спасены два человека

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре спасены два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в городском управлении МЧС.

"19 декабря в 0.25 в МЧС от жильцов дома по улице Асаналиева, 28 поступило сообщение о задымлении в квартире на седьмом этаже. Когда к месту вызова прибыли спасатели, по внешним признакам наблюдался дым средней концентрации из окна квартиры на седьмом этаже. Поступила информация, что в квартире могут быть люди", - рассказали в МЧС.

Выяснилось, что на седьмом этаже в трехкомнатной квартире произошло загорание имущества на площади 12 кв.м. Спасатели проникли в квартиру и обнаружили мужчину на полу в горящей комнате. Его вынесли из опасной зоны и передали медикам. Пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

С вышележащей квартиры работниками МЧС была спасена хозяйка квартиры, 1941 года рождения, пенсионерка, которая не пострадала.

Пожар ликвидирован в 00.50. В результате повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки. -0-