В Минске при пожаре в многоэтажке эвакуировали 10 человек

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел сегодня в столичной квартире по проспекту Рокоссовского, эвакуированы 10 человек, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

В службу спасения около полудня позвонили соседи: горела квартира на третьем этаже двенадцатиэтажного жилого дома. Из ее окон к прибытию МЧС валил дым. Оказалось, что горели коридор и одна из двух комнат.

Фото Минского городского управления МЧС

Дверь в квартиру была заперта. Работники МЧС вскрыли ее и обнаружили в коридоре без сознания 49-летнюю хозяйку. Пострадавшую передали медикам. Она госпитализирована с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

С вышерасположенных квартир спасатели эвакуировали 10 человек. Огонь успел повредить имущество в квартире на площади 17 кв.м, все помещения закопчены.

Причина пожара устанавливается.-0-