23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в многоэтажке эвакуировали 10 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

22 ноября в 3.38 спасателям поступило сообщение о дыме в подъезде в девятиэтажном жилом доме в Минске по улице М.Танка. Когда подразделения МЧС прибыли к месту пожара, по внешним признакам наблюдалось открытое горение квартиры на пятом этаже.

"Звеном газодымозащитной службы на полу в горящей комнате была обнаружена и по лестничному маршу при помощи маски для защиты органов дыхания спасена хозяйка квартиры. После осмотра медиками женщина была доставлена в больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения, термоингаляционная травма, ожоги тела. Из-за сильного задымления в подъезде с вышерасположенных квартир были эвакуированы 10 человек", - рассказали в пресс-службе.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

Причина устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки. -0-