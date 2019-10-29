В Минске при пожаре в многоэтажке эвакуированы трое человек

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы трое человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Артема, 16 поступило в МЧС сегодня в 7.42 от жильца подъезда. По прибытии к месту вызова спасателей по внешним признакам ничего не наблюдалось.

Во время разведки было установлено, что в коридоре квартиры на первом этаже произошло загорание имущества на площади 4 кв.м. "Звеном газодымозащитной службы с балкона по штурмовой лестнице был спасен муж хозяйки квартиры, 1963 года рождения. После обследования бригадой скорой медицинской помощи он доставлен в учреждение здравоохранения с предварительным диагнозом "ожоги тела I-III степени, термоингаляционная травма дыхательных путей, отравление продуктами горения". Из соседней квартиры эвакуированы три человека, в том числе двое детей", - рассказали в пресс-службе.

Фото МЧС

В результате пожара повреждено имущество и закопчена квартира. Причина пожара устанавливается.-0-