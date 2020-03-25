В Минске при пожаре в многоэтажке погибла женщина

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске женщина погибла в результате пожара в квартире многоэтажки, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Спасателям 24 марта поступило сообщение о пожаре по ул.Авроровская, 2. По неизвестной пока причине загорелось имущество в жилой комнате одной из квартир. Ее хозяйку прибывшие на место работники МЧС обнаружили в бессознательном состоянии. С отравлением продуктами горения женщину передали бригаде скорой медицинской помощи, однако после реанимационных мероприятий медики констатировали смерть.

За прошедшие сутки в Минске это единственный пожар. Кроме того, 10 раз спасатели выезжали на оказание технической помощи.-0-