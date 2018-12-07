В Минске при пожаре в пятиэтажке погибли 2 человека

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Пермской погибли два человека. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о дыме из квартиры поступило спасателям сегодня в 00.54. Когда они прибыли на место, балкон на пятом этаже горел открытым пламенем. Было установлено, что произошло загорание имущества в жилой комнате на площади 20 кв.м. В коридоре квартиры был обнаружен ее хозяин, а в жилой комнате - мужчина без признаков жизни с ожогами. Медики констатировали смерть обоих мужчин. Из соседних и расположенных ниже квартир эвакуировали пять человек. Пожар был ликвидирован в 1.18.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожность при курении одним из погибших.-0-