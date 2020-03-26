26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в пятиэтажке спасены 3 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 25 марта в 22.25 поступило сообщение о загорании в квартире жилого дома на улице Уборевича. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, по внешним признакам ничего не наблюдалось. "Во время разведки выяснилось, что в квартире на пятом этаже произошло загорание домашнего имущества в жилой комнате на площади 8 кв.м. На свежий воздух были выведены хозяин квартиры и его брат, а также находившаяся в гостях женщина. Все трое находились в соседней с горящей комнате, в квартире было сильное задымление", - рассказали в пресс-службе.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Эвакуация других жильцов дома не понадобилась. Огнем повреждено домашнее имущество, закопчена квартира.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС