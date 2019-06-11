В Минске при пожаре в пятиэтажке спасли двух человек

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Калиновского в Минске двух человек спасли и еще двух эвакуировали. Такая информация размещена на сайте МЧС.

Сообщение о дыме из окон на четвертом этаже дома поступило 11 июня в 8.31. На балконе пятого этажа (над горящей квартирой) мужчина просил о помощи. Работники МЧС сняли его, используя автоколенчатый подъемник. На этом же этаже с помощью специальной маски была спасена женщина.

С четвертого этажа работники МЧС эвакуировали еще двух человек. Пожар ликвидировали в 8.50.

Было установлено, что загорелось имущество в кухне и коридоре двухкомнатной квартиры на четвертом этаже. Огнем повреждено имущество на 20 кв.м, закопчена квартира. Причина пожара выясняется.-0-