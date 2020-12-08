В Минске при пожаре в жилом доме эвакуировали 10 человек

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в доме по ул. Свердлова эвакуировали 10 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 12.39 на номер 101 от жильцов дома поступило сообщение о загорании в подвале первого подъезда жилого дома по ул.Свердлова, 26. По прибытии к месту вызова по внешним признакам наблюдался дым сильной концентрации из подвала четырехэтажного жилого дома.

"Во время разведки было установлено, что в подвале произошло загорание в двух сараях на общей площади 6 кв.м. Из-за сильного задымления работниками МЧС по лестничному маршу из квартир были эвакуированы 10 человек", - рассказали в ведомстве.

Пожар ликвидирован в 13.04. Никто не пострадал.

Рассматриваемая версия причины пожара - короткое замыкание электропроводки в подвале.-0-