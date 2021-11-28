28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре жилого дома погибла женщина, на месте происшествия работали следователи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
Вечером 27 ноября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома, расположенного на ул.Ясной в Минске. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины, ее личность устанавливается.
Следователи во взаимодействии с сотрудниками МЧС и ГКСЭ провели осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначен ряд исследований для установления обстоятельств произошедшего и причин возгорания.
По данным спасателей, в результате пожара повреждена кровля, стропильная система, перекрытие жилого дома и имущество на площади 84 кв.м.
Партизанским (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-