14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при ремонте машины обнаружили ртуть, спасатели провели демеркуризацию, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Столичным спасателям 13 декабря в 18.50 поступило сообщение о том, что при ремонте системы отопления легковушки было обнаружено вещество похожее на ртуть. На место была направлена служба химической и радиационной защиты.
"Работниками МЧС из системы отопления Kia Sportage было изъято 50 г ртути. Опасное вещество помещено на склад до утилизации. Загрязнения окружающей среды не произошло, пострадавших нет", - проинформировали в МЧС.
По факту обнаружения ртути проводится проверка.-0-
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