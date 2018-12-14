14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при ремонте машины обнаружили ртуть, спасатели провели демеркуризацию, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Столичным спасателям 13 декабря в 18.50 поступило сообщение о том, что при ремонте системы отопления легковушки было обнаружено вещество похожее на ртуть. На место была направлена служба химической и радиационной защиты.

"Работниками МЧС из системы отопления Kia Sportage было изъято 50 г ртути. Опасное вещество помещено на склад до утилизации. Загрязнения окружающей среды не произошло, пострадавших нет", - проинформировали в МЧС.

По факту обнаружения ртути проводится проверка.-0-