В Минске при ремонте неэксплуатируемого детсада обрушилась плита - погиб рабочий

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время ремонта неэксплуатируемого детского сада обрушилась железобетонная плита - погиб рабочий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"10 марта в 11.38 поступило сообщение об обрушении железобетонной плиты (2х3 м) над входом в здание яслей-сада №249 по ул. Слонимской, 27А при выполнении работ по ее демонтажу в период проведения капитального ремонта с модернизацией. В результате обрушения погиб монтажник 1974 года рождения и травмирован электросварщик 1977 года рождения, который госпитализирован", - рассказали в пресс-службе.

Причина обрушения устанавливается. -0-