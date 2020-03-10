В Минске при столкновении двух машин пострадал виновник ДТП

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при столкновении двух машин пострадал водитель одной из них, сообщила БЕЛТА старший инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД города Минска Анастасия Забавская.

По ее информации, сегодня около 5 часов 20 минут водитель 1982 года рождения, управляя автомашиной "Рено", двигался по улице Нестерова со стороны улицы Ангарской, на пересечении улиц Алтайская-Нестерова не уступил дорогу машине "Мицубиси", двигавшейся по улице Алтайской со стороны улицы Солтыса в направлении улицы Варвашени, в результате чего произошло столкновение. От удара автомашина "Рено" перевернулась на крышу.

В результате ДТП водитель "Рено" получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. На месте столкновения машин работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.

В ГАИ напоминают, что согласно пункту 110 главы 14 ПДД Республики Беларусь на перекрестке равнозначных дорог водитель транспортного средства, кроме трамвая, обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.-0-

Фото из Telegram-канала управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома