В Минске приятели ехали в лес за закладкой, но были задержаны сотрудниками ГАИ

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске трое приятелей ехали в лес за закладкой, но были задержаны сотрудниками ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудниками отдела ГАИ Центрального РУВД столицы в ходе несения службы по обеспечению дорожной безопасности в районе была остановлена автомашина "Ауди А6", двигавшаяся с нарушениями правил дорожного движения в сторону лесополосы. В машине находились трое мужчин, которые при опросе не смогли пояснить, с какой целью они выбрали данный маршрут движения. В ходе разбирательства в мобильном телефоне одного из пассажиров было обнаружено сообщение, в котором была указана информация о местонахождении тайника с наркотиком и указаны соответствующие координаты", - рассказали в ГАИ.

Сотрудники отдела ГАИ передали информацию оперативникам наркоконтроля, которые при осмотре указанного в сообщении тайника обнаружили сверток из изоленты зеленого цвета с находящимся внутри порошкообразным веществом общей массой 2,92 г, которое согласно заключению эксперта содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество мефедрон.

Выяснилось, что один из задержанных 35-летний ранее судимый официально неработающий минчанин решил приобрести наркотик в интернете. После того, как ему пришло сообщение с указанием местонахождения товара, мужчина со своими приятелями на авто направились в сторону лесополосы, где они и были остановлены сотрудниками ОГАИ.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению канала поставки и сбыта наркотика.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где по данному факту возбуждено уголовное дело.-0-