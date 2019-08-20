В Минске проходит суд по делу о краже байкшерингового велосипеда

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит первый суд по делу о краже байкшерингового велосипеда, передает корреспондент БЕЛТА из суда Ленинского района столицы.

Перед судом предстал житель Барановичей 1977 года рождения. Мужчина работает водителем-экспедитором, перевозит грузы. Ранее не судим. Он обвиняется в тайном похищении велосипеда, который принадлежит ТЧУП "Шамри" и находится по договору аренды во временном владении и пользовании у ООО "Колобайк".

Как рассказал обвиняемый в суде, о такой услуге, как байкшеринг, он не слышал. Проезжая на рабочем автомобиле по Игуменскому тракту в Минске, заметил велосипед. "На второй день еду - опять стоит, никому не нужен. Решил забрать. Остановился, закинул и поехал дальше", - сказал мужчина. В Столбцах оперативники, получив информацию о возможной краже, попросили предъявить документы и открыть фургон, внутри которого и нашли краденый велосипед.

Отвечая на уточняющие вопросы, мужчина сообщил, что до того, как забрать, пытался прокатить велосипед, но колесо оказалось заблокированным. Планировал его дома разобрать, а позже подарить сыну.

В суде обвиняемый вину признал полностью и раскаивается.

В ходе судебных прений гособвинитель попросил назначить обвиняемому штраф в размере 75 БВ (одна БВ - Вr25,5). При этом указал, что обстоятельств, отягчающих вину мужчины, не установлено. Как следует из документов, представленных в суд, по месту работы мужчина характеризуется положительно.

Как сообщили журналистам представители ООО, на данный момент возбуждено семь уголовных дел по фактам краж или вандализма. Не исключено, что в некоторых случаях будут поданы иски о возмещении упущенной выгоды за тот период, пока велосипед из-за кражи не эксплуатировался.-0-