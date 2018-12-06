В Минске произошел пожар в общежитии БГМУ

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общежитии №6 Белорусского государственного медицинского университета на пр. Дзержинского сегодня произошел пожар, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре на десятом этаже 12-этажного здания общежития поступило от жильцов в 18.58. Прибывшие к месту вызова спасатели увидели сильный дым из окна. В здании сработала система оповещения о пожаре, персонал начал эвакуацию жильцов. Всего были эвакуированы 250 человек.

Выяснилось, что в жилой комнате загорелось имущество на площади около 20 кв.м. Работники МЧС из опасной зоны спасли двух человек, их жизнь вне опасности. Еще один из проживающих с отравлением продуктами горения обратился за помощью к медикам.

Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями. Причина произошедшего устанавливается.-0-

Фото МЧС Минска