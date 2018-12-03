В Минске произошел пожар в общежитии БНТУ

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Twitter-аккаунте Минского городского управления МЧС появилось сообщение о возгорании вечером 2 декабря в одной из комнат общежития БНТУ по проспекту Независимости,148, корпус 1.

"Выезжали по сообщению о загорании в общежитии БНТУ на просп. Независимости, 148 корп.1. Эвакуацию мы не проводили. До прибытия люди самостоятельно покидали здание. Пожар ликвидирован в 23.52. Подробности позже", - говорится в сообщении спасательного ведомства.-0-