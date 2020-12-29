В Минске произошло ДТП с участием 5 автомобилей

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице водитель "Лексуса" стала виновницей ДТП, в котором получили повреждения 5 автомобилей, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 48-летняя водитель на автомобиле "Лексус" двигалась по улице Захарова со стороны ул. Первомайской в направлении площади Победы и в результате неправильно выбранной дистанции столкнулась с автомобилем "Крайслер", который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара "Крайслер" отбросило на впереди стоящий "Мерседес", далее по цепочке "Мерседес" столкнулся с "Фольксвагеном", который, в свою очередь, въехал в автомобиль той же марки.

В результате ДТП пять автомобилей получили механические повреждения. Водитель автомобиля "Лексус" доставлена в медицинское учреждение для осмотра. На данный момент выясняются обстоятельства инцидента.-0-