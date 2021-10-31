В Минске произошло ДТП с участием служебного автомобиля оперативного назначения

Фото ГАИ МВД Мингорисполкома
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно в 18 ч 10 мин на пересечении ул.Кнорина -ул.Волгоградская произошло столкновение автомобиля "Фольксваген" и служебного автомобиля департамента охраны. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ МВД Мингорисполкома.
От удара служебный автомобиль выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на светофорный объект. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска.
По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-