23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошло возгорание на заводе "Горизонт", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

"Предварительно имеется информация, что произошло загорание в помещении вентиляционной камеры на первом этаже в здании по проспекту Машерова", - сказала Ольга Мельченко.

Фото Twitter-аккаунта МЧС Минска

Из здания эвакуированы 70 человек, остальные работники вышли самостоятельно. На месте работают сотрудники МЧС совместно с администрацией объекта.

На фото очевидцев видно достаточно плотное задымление. В МЧС подчеркнули, что ситуация находится под контролем.-0-