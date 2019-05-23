23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошло возгорание на заводе "Горизонт", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
"Предварительно имеется информация, что произошло загорание в помещении вентиляционной камеры на первом этаже в здании по проспекту Машерова", - сказала Ольга Мельченко.
Из здания эвакуированы 70 человек, остальные работники вышли самостоятельно. На месте работают сотрудники МЧС совместно с администрацией объекта.
На фото очевидцев видно достаточно плотное задымление. В МЧС подчеркнули, что ситуация находится под контролем.-0-
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