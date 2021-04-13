13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прокуратура выявила нарушения при проведении закупок, возбуждены уголовные дела, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Одно из дел о злоупотреблении служебными полномочиями возбуждено прокуратурой города Минска 29 января 2021 года. Сообщается, что начальник отдела ОАО обеспечила заключение сделок по завышенным ценам с предприятием, руководителем которого была ее дочь. По отдельным позициям продукция поступала по цене, превышающей стоимость товара в 40 раз. В итоге ОАО причинено более Br119 тыс. ущерба.

Прокуратура Заводского района Минска 28 августа 2020 года возбудила аналогичное уголовное дело. Главный механик еще одного ОАО с использованием своих служебных полномочий организовывал процедуры закупок товарно-материальных ценностей с представлением подложных предложений участников. Это позволяло признавать победителем в процедурах закупок определенное ЧТУП, которое затем поставляло товары по завышенным ценам. В итоге ОАО переплатило Br197 тыс.

В 2020 году прокурорские работники провели 570 проверок (в 2019 году - 537) соблюдения законодательства о закупках, по результатам которых внесено 1020 (1115) актов надзора, к различным видам ответственности привлечено 1866 (1639) лиц.

Практика надзора показала, что несмотря на четкую регламентацию данной области деятельности не исключены нарушения порядка при проведении закупок, факты необоснованного ограничения доступа к участию в них, манипулирования конкурсными документами, необъективной оценки предложений их участников.

В связи с выявленными нарушениями по требованию прокуроров отменены процедуры закупок на общую сумму более Br2 млн.-0-