В Минске прокуратура защитила права нескольких домовладельцев

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прокуратура защитила права участников совместного домовладения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В столичную прокуратуру обратились участники совместного домовладения по улице Мирошниченко, которые сообщили, что местные исполнительные и распорядительные органы нарушили их права.

Было установлено, что выдача торговой сети разрешительной документации на реконструкцию помещений в здании специализированной розничной торговли по улице Мирошниченко в Минске, в котором предполагалось возведение пристройки, не была согласована со всеми участниками совместного домовладения.

При этом вступившим в законную силу решением экономического суда города Минска этому обществу с дополнительной ответственностью отказали в удовлетворении иска - в нем представители предприятия просили понудить других участников совместного домовладения дать согласие на проектно-изыскательские работы и реконструкцию изолированных помещений.

Прокуратура города Минска внесла в Минский горисполком предписание, в котором потребовала устранить нарушения законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охране и использовании земель.

В итоге принято соответствующее законодательству решение об отказе коммерческой организации в разрешении на реконструкцию объекта.

По требованию столичной прокуратуры ОДО также привлечено к административной ответственности за самовольное пользование природными ресурсами по ст.16.36 Кодекса об административных правонарушениях.-0-