В Минске пропал 10-летний мальчик

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска разыскивается без вести пропавший 10-летний Александр Кушнер. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Мальчик 18 декабря около 16.00 ушел из дома по улице Колесникова, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Его приметы: на вид 10 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, лицо овальное бледное, лоб средний вертикальный, глаза карие, нос средний прямой, рот средний, губы средней толщины, брови дугообразные средние, подбородок вертикальный, волос темный (стрижка "ежик"). Голос глухой, речь невнятная. Был одет: зеленая куртка без капюшона, спортивные штаны темно-синего цвета, коричневые ботинки. Особые приметы: большие оттопыренные уши. Ранее Александр неоднократно уходил из дома.

В МВД просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении мальчика, сообщить информацию по телефонам: 8 (029) 302-75-16, 8 (017) 207-67-67 или 102.-0-

Фото из Telegram-канала МВД