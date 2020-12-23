В Минске пропал 11-летний школьник

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивается 11-летний Сергей Гончаренко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".

22 декабря в 14.00 он ушел из школы, с тех пор его местонахождение неизвестно. Ранее мальчик неоднократно уходил.

Приметы: на вид 10-11 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы прямые короткие. Был одет в серую вязаную шапку, черную куртку с капюшоном и меховой опушкой, темно-синие штаны, темно-синие ботинки. При себе имел черный рюкзак, мобильный телефон, который недоступен. Носит очки для зрения в синей оправе.

Если вам известно местонахождение мальчика, просьба сообщить во Фрунзенское РУВД Минска по телефонам 8 (029) 302-75-16, 8 (029) 356-02-80 или 102.-0-