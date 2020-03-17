В Минске пропал 14-летний подросток

Фото МВД
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается без вести пропавший Иван Лукащук. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Фрунзенский РУВД Минска разыскивает без вести пропавшего 14-летнего Ивана Валидовича Лукащука. Сегодня около 17.00 он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
На вид подростку 15 лет, плотного телосложения, волосы темные. Был одет в темную куртку, синие джинсы, кроссовки белого цвета.
О местонахождении Ивана можно сообщить по телефонам 8 (029) 768-03-87, 8 (029) 391-97-90, 8 (029) 657-34-75 или 102.-0-