В Минске пропал 14-летний подросток

Фото из Telegram-канала МВД
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московское РУВД Минска разыскивает без вести пропавшего 14-летнего Владислава Ленчикова. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Парень ушел из дома 22 марта и до сих пор его местонахождение неизвестно.
На вид подростку 15-16 лет, рост примерно 160-165 см, худощавого телосложения, русые волосы средней длины, глаза голубого цвета.
Был одет в черную куртку с меховым капюшоном рыжего цвета, серо-синюю байку, салатовую футболку, джинсы и кроссовки серого цвета. Особые приметы - челка окрашена в светлый цвет.
Сообщить информацию о пропавшем парне можно по телефонам 8 (029) 625-06-66, 8 (044) 726-03-04, 8 (017) 208-78-15, 102.-0-
Фото из Telegram-канала МВД