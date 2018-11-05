В Минске пропал 16-летний парень

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский РУВД Минска разыскивает без вести пропавшего 16-летнего Виталия Путято, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Парень живет в Минске на улице Я.Мавра. "Он 26 октября был в гостях у бабушки на улице Волоха, 9/1. Примерно в 14.00 вышел на улицу гулять и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - проинформировали в милиции.
На вид ему 16 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения, плечи опущенные, волосы волнистые темно-русые. Был одет в желтую куртку с черным капюшоном, темно-серые спортивные штаны и черные кроссовки. При себе у него был паспорт и мобильный телефон. Особая примета - на кисти левой руки татуировка в виде цифр 1312.
Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефонам: +37544-756-93-84; +37544-726-03-04; +37529-625-06-66, 102.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4183 BYN
|2.414 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.123 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.2131 BYN
|3.2 BYN
|3.213 BYN