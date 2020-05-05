В Минске пропал 17-летний парень

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 17-летний житель Минска Зенкевич Артем Андреевич. Об этом проинформировало МВД Беларуси в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Парень 4 мая около 8.00 ушел из дома по ул.Бурдейного, до сих пор неизвестно, где он.

На вид ему 15-16 лет, рост - 180-184 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые средней длины. Был одет в серую куртку, белую байку с серыми разводами, черные джинсы, серые кроссовки. При себе имел голубой рюкзак с желтыми полосами.

На правовой руке у парня татуировка в виде совы и браслета, на левой - изображение тигра.

О местонахождении пропавшего правоохранители просят сообщить во Фрунзенское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 768-03-87 или 102.-0-