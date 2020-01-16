В Минске пропал подросток

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Первомайского РУВД Минска разыскивают без вести пропавшего Никиту Тимирбулатова 2003 года рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Подросток проживает в Минске на ул. Кнорина. Вечером 15 января он ушел из дома, до сих пор его местонахождение неизвестно. Мама Никиты надеялась, что он вернется, поэтому в милицию обратилась только сегодня около 19.00.

На вид пропавшему 17-18 лет. Он высокий, худощавого телосложения, волосы темные до плеч. Был одет в серое пальто до колена, темные джинсы, коричневую шапку, на нем были черные ботинки.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить об этом по телефонам 8 (017) 280-02-02, 8 (025) 930-34-71, 102.-0-