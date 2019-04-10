В Минске пропала 14-летняя школьница

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без вести пропавшую в Минске несовершеннолетнюю разыскивает милиция, сообщили БЕЛТА в Первомайском РУВД Минска.
Девочка пропала сегодня. "Первомайским РУВД Минска разыскивается 14-летняя Мария Клыга. Она ушла из дома на ул. Волгоградской, 25А. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно", - проинформировали в РУВД. Ранее она из дома не уходила
На вид школьнице 16 лет, рост 168 см, плотного телосложения, волос темно-русый до подбородка, глаза голубые. Была одета в куртку темно-зеленого цвета до колена, черные джинсы, синие кроссовки синие с розовыми вставками.
Информацию о местонахождении несовершеннолетней можно сообщить в Первомайское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (017) 280-02-02, 8 (029) 663-31-49 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-
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