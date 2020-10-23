В Минске пропала 14-летняя школьница

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 14-летняя жительница Минска Виктория Викторовна Панасик, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Девочка ушла из дома в районе бульвара Шевченко 21 октября около 20:00. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее не уходила. Может передвигаться на общественном транспорте и сидеть на остановках.

На вид 16 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы прямые светло-русые до пояса. Была одета в темно-синюю куртку, темные штаны и черные туфли.

Всем, кому известно местонахождение девушки, просьба сообщить в Центральное РУВД Минска по телефонам 8 (017) 288-79-02, 8 (017) 288-02-02, 8 (033) 901-99-40, 8 (025) 712-30-56, 102.-0-