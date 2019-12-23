В Минске пропала 15-летняя школьница

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:32 Предупреждение вместо наказания - как Верховный суд предлагает изменить КоАП Общество
12:31 Минфин планирует предоставить прямой доступ к биржевым торгам непрофессиональным участникам Экономика
12:28 Тариф на производимую из газа на блок-станциях электроэнергию будут рассчитывать по-новому Экономика
12:23 Экспорт белорусской высокотехнологичной продукции ежегодно растет на 10% Экономика
12:17 Эксперты "Альпари Евразия" дали прогноз по курсам валют в 2020 году Экономика
12:11 На 6 шахтах во Львовской области началось затопление из-за отключения электроэнергии В мире
12:10 В Минске пьяный водитель протаранил трамвайную остановку Происшествия
12:08 Туристический автобус попал в аварию в Таиланде, есть погибшие В мире
12:07 Число погибших на производстве в Гомельской области снизилось почти на 16% Регионы
12:06 Цель не выше 5% по инфляции в Беларуси в 2019 и 2020 годах вполне достижима - аналитик "Альпари Евразия" Экономика
12:04 Почти 550 кг героина изъяли у четырех наркоторговцев в Минске Происшествия
11:52 В Беларуси создается единый экономический апелляционный суд Общество
11:46 Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы Президент
11:39 Определены победители республиканского конкурса инновационных проектов Общество
11:31 Дожди и +10°С ожидается в Беларуси 24 декабря Общество
11:28 Минфин планирует ввести депозитарные облигации Экономика
11:17 Трем жителям Гомеля вынесли приговор за незаконный оборот наркотиков Происшествия
11:13 Туманы в Беларуси сохранятся до утра 24 декабря Общество
11:12 Студенты из интереса проверяли сайты на уязвимость: возбуждено уголовное дело Происшествия
11:05 В Ганцевичском районе погиб пешеход Происшествия
11:03 Макей назвал перспективные сферы для развития экономического сотрудничества Беларуси с Германией Экономика
11:03 Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Президент
11:01 Минский моторный завод вложил $25 млн в создание в Столбцах собственного литейного производства Экономика
10:58 Банк ВТБ (Беларусь) внедрил небанковский онлайн-сервис "Начните свой бизнес сейчас" Экономика
10:55 В Китае беспилотник на спирте продержался в воздухе рекордное время Технологии
10:50 Беларусь выступает за создание постоянного формата для диалога между ЕС и ЕАЭС - Макей Политика
10:47 Новый пик подъема воды прогнозируют в Венеции В мире
10:43 Беларусь подготовила свое видение необходимых улучшений в деятельности "Восточного партнерства" Политика
10:43 Отмена роуминга в СГ предусмотрена к сентябрю 2020 года - Минсвязи Беларуси Общество
10:41 Жительница Лиды обманула интернет-магазин на Br20 тыс. Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
23 декабря 2019, 10:39

В Минске пропала 15-летняя школьница

Фото размещено в Telegram-канале Ольги Чемодановой
Фото размещено в Telegram-канале Ольги Чемодановой

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пропала 15-летняя школьница, ее разыскивает милиция. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска разыскивается без вести пропавшая 15-летняя Арина Микульчик. "Вчера около 16.00 она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее из дома не уходила", - рассказала Ольга Чемоданова.

На вид Арине 15-16 лет, рост 168 см, плотного телосложения, светло-русые волнистые волосы до плеч. Была одета в зеленую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Информацию о девушке можно сообщить в милицию по тел.: 8 (029) 302-75-16, 8 (017) 207-67-67 или 102.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД Минск
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Минске пьяный водитель протаранил трамвайную остановку
Фото из архива Почти 550 кг героина изъяли у четырех наркоторговцев в Минске
Фото из архива Трем жителям Гомеля вынесли приговор за незаконный оборот наркотиков
Фото из архива Студенты из интереса проверяли сайты на уязвимость: возбуждено уголовное дело
Фото УВД Брестского облисполкома В Ганцевичском районе погиб пешеход
Фото УИОС МВД Жительница Лиды обманула интернет-магазин на Br20 тыс.
Главное
Александр Лукашенко и Валентин Сукало Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда
Беларусь подготовила свое видение необходимых улучшений в деятельности "Восточного партнерства"
Отмена роуминга в СГ предусмотрена к сентябрю 2020 года - Минсвязи Беларуси
В Беларуси прорабатывают создание национального агентства развития бизнеса
Топ-новости
Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы
В Беларуси создается единый экономический апелляционный суд
Определены победители республиканского конкурса инновационных проектов
Белорусскому телеграфному агентству сегодня исполняется 101 год
Эксперты "Альпари Евразия" дали прогноз по курсам валют в 2020 году
Минфин планирует ввести депозитарные облигации
Экспорт белорусской высокотехнологичной продукции ежегодно растет на 10%
РЕПОРТАЖ: Ну и Африка! Заметки из экспедиции к колыбели человечества и на родину кофе
Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год до конца месяца
Туманы в Беларуси сохранятся до утра 24 декабря
В Минтруда рассказали, кто может рассчитывать на увеличение пособий по безработице в первую очередь
Пресс-конференция о зимнем туристическом сезоне пройдет в БЕЛТА 24 декабря
Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла второе серебро на этапе КМ в Китае
Нацбанк выпускает памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі"
Температурные рекорды побиты 22 декабря в Витебской, Могилевской и Гомельской областях
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.