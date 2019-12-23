23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пропала 15-летняя школьница, ее разыскивает милиция. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска разыскивается без вести пропавшая 15-летняя Арина Микульчик. "Вчера около 16.00 она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее из дома не уходила", - рассказала Ольга Чемоданова.

На вид Арине 15-16 лет, рост 168 см, плотного телосложения, светло-русые волнистые волосы до плеч. Была одета в зеленую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Информацию о девушке можно сообщить в милицию по тел.: 8 (029) 302-75-16, 8 (017) 207-67-67 или 102.-0-