10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пропала 19-летняя девушка, ее разыскивает Советское РУВД. Такая информация размещена на страницах в соцсетях поисково-спасательного отряда "Ангел", сообщает БЕЛТА.
В первой половине дня 8 июля 19-летняя Анастасия Крезо, проживающая на ул. Сурганова, 88, ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Предположительно, в тот же день около 17.00 была замечена в районе Комаровского рынка.
До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.
При себе девушка может иметь рюкзак.-0-
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