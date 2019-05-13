В Минске пропала 23-летняя девушка

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается без вести пропавшая Елизавета Цыганкова, сообщили БЕЛТА в Московском РУВД Минска.

"Сотрудники отдела уголовного розыска Московского РУВД разыскивают 23-летнюю Елизавету Цыганкову. Она 12 мая ушла от станции метро "Площадь Якуба Коласа" в неизвестном направлении, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее из дома не уходила", - проинформировали в милиции.

Девушке на вид 20-25 лет, рост примерно 175 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза зеленые, волосы коричневые, носит очки. Была одета в черную куртку длиной ниже пояса, гольф синего цвета, джинсы черного цвета, черные ботинки. При себе имела мобильный телефон и темно-зеленую женскую сумку.

Информацию о разыскиваемой можно сообщить в Московское РУВД Минска лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 625-06-66, 8 (044) 726-03-04 или 102.-0-