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05 марта 2021, 16:08

В Минске пропала 33-летняя женщина

Фото из архива
Фото из архива

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 33-летняя минчанка Разлуцкая Анна Александровна, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Женщина ушла из дома 3 марта около 8.00. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид ей 30 лет, рост около 165 см, имеет среднее телосложение, волосы светло-каштановые средней длины. Из особых примет - быстро говорит, хромает на левую ногу, левая рука согнута в локте и прижата к телу. Была одета в меховую шапку черного цвета, коричневую дубленку до колен, черно-коричневые сапоги.

Граждан, которые обладают информацией о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8 (044) 744-30-79, 8 (025) 730-00-98, 8 (029) 642-53-33, 102.-0-

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