В Минске пропала 48-летняя женщина

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивается без вести пропавшая Наталья Добрицкая, сообщили БЕЛТА в Московском РУВД Минска.

"Сотрудниками отдела уголовного розыска РУВД разыскивается без вести пропавшая 48-летняя Наталья Михайловна Добрицкая. Она 29 июня в 06.00 ушла на работу, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - рассказали в милиции.

Фото ГУВД Мингорисполкома

Женщине на вид 45-50 лет, рост примерно 170 см, худощавого телосложения, глаза светло-голубые, заячья губа, волосы темно-русые. Она была одета в джемпер светло-желтого цвета, зеленую рубашку, черные брюки, босоножки коричневого цвета. При себе имела желтую сумку.

При наличии какой-либо информации о местонахождении женщины просьба обращаться в Московское РУВД г.Минска лично (улица Грушевская, 9) или по телефону: 8 (029) 625-06-66, 8 (044) 726-03-04, 102.-0-