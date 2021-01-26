В Минске пропала 56-летняя женщина

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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 56-летняя минчанка Наталья Мериляйнен, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Женщина ушла из дома 20 декабря 2020 года около 21.00. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
На вид ей 50-55 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы прямые до плеч, окрашены в светлый тон. Из особых примет - при ходьбе склоняет голову на бок, говорит с задержкой. Была одета в розовую вязанную шапку, черное пальто до колен, белые брюки, черные полуботинки. При себе имела сумку желтого цвета, паспорт.
Всех, кому известно местонахождение женщины, просьба сообщить в Заводское РУВД Минска по телефонам: 8(044) 744-30-79, 8(025) 730-098, 8(029) 642-53-33 или 102.-0-