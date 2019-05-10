10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пропала африканка Томпсон Джейн, ее разыскивает милиция, сообщили БЕЛТА в Ленинском РУВД Минска.

"Ленинский РУВД Минска разыскивает без вести пропавшую 25-летнюю Томпсон Джейн, уроженку Африки. Она 8 мая около 22.00 ушла из дома на ул. Янки Лучины, 34, и ее местонахождение неизвестно", - проинформировали в милиции.

Фото предоставлено Ленинским РУВД Минска

На вид девушке 25 лет, у нее худощавое телосложение, рост 160-165 см, черные густые и кудрявые волосы. Была одета в красный джемпер, черные джинсы, полосатые носки и балетки темно-синего цвета. При себе имела дорожный розовый чемодан, черную дамскую сумочку, паспорт, вкладыш регистрации, свидетельство о рождении, международную банковскую карточку банка Ганы, медицинскую карту.

Лица, располагающие какой-либо информацией о местонахождении Томпсон Джейн, могут сообщить об этом по тел. 367-62-02, 8-029-558-35-55, 8-044-55-83-535 либо 102.-0-