В Минске пропала воспитанница детдома

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается без вести пропавшая воспитанница детдома Ляховская Виктория. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска разыскивается без вести пропавшая Ляховская Виктория Викторовна 2005 года рождения. 5 января около 18.00 она ушла из детского дома №5 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее неоднократно уходила", - проинформировала Ольга Чемоданова.
На вид девочке 14 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы прямые каштанового цвета ниже плеч. Была одета в светлое пальто с капюшоном, черные джинсы, угги серого цвета блестящие. При себе имела рюкзак.
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