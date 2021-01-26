В Минске пропали два школьника

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваются 12-летний и 13-летний жители Минска Богдан Атасов и Иван Павленко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".
"Сегодня в 8.00 каждый из них ушел из своего дома в неизвестном направлении. Могут находиться вместе", - говорится в сообщении.
Приметы Богдана Атасова: на вид 12-13 лет, рост 158-160 см, плотного телосложения, волосы русые, чуб окрашен в белый цвет. Был одет в черно-белую куртку, черную байку, темные штаны с двумя белыми полосками.
Приметы Ивана Павленко: на вид 13 лет, рост 173-175 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в куртку болотного цвета, темные штаны, черно-красные кроссовки.
Если вам известно местонахождение подростков, просьба сообщить в Партизанское РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 278-48-56, 8 (029) 757-33-45 или 102.-0-