В Минске протестующие блокировали дороги и выстраивались цепочкой на проезжей части

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 26 октября протестующие блокировали дороги и выстраивались цепочкой на проезжей части. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"26 октября в течение дня в различных информационных ресурсах сети интернет неоднократно размещались призывы о проведении на территории города Минска протестных акций, блокирования дорог. Группы граждан собирались в различных местах Минска, обозначая себя плакатами и иной негосударственной символикой. Отдельными лицами в течение дня предпринимались попытки блокирования городских улиц и МКАД: люди выстраивались цепочкой на проезжей части, разбрасывали шипы, поджигали автомобильные покрышки", - рассказали в ГУВД.

Сотрудники милиции неоднократно предупреждали участников несанкционированных мероприятий о недопустимости противоправных действий. Наиболее активные лица задержаны.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано около 400 граждан. В районные УВД для разбирательства доставлено 20 автотранспортных средств, блокировавших движение на территории города. По фактам блокирования дорожного движения зарегистрировано 25 материалов в порядке уголовно-процессуального законодательства.-0-