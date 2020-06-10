10 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Минске прыгнувшую с шестого этажа девушку спас "куб жизни". Такую информацию в своем Facebook разместил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел на проспекте Независимости, 44. "Девушка с шестого этажа прыгнула вниз. Спасена работниками МЧС: приземлилась на "куб жизни", - рассказал официальный представитель спасательного ведомства.

По предварительным данным, серьезных травм девушка не получила. Ее осматривают врачи, добавил Виталий Новицкий.-0-