12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске рабочий упал с третьего этажа на арматуру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 11 августа. Сообщение о падении человека на арматуру на улице Аладовых в Минске поступило спасателям в 17.22.

"По предварительным данным, при проведении строительно-монтажных работ на строящемся паркинге произошло падение рабочего с третьего этажа на выступающие элементы арматуры 2-го этажа здания. В 17.45 работники МЧС при помощи специального инструмента обрезали арматуру и передали мужчину бригаде медиков. После осмотра пострадавший был доставлен в больницу", - рассказали в МЧС.

Причина происшествия устанавливается.-0-