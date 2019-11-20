В Минске работник проката коньков обнаружил в паспорте клиента марихуану

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Центрального РУВД Минска задержали жителя Минской области, у которого при себе была марихуана, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

К сотрудникам наркоконтроля обратился работник проката коньков столичной ледовой арены. Он сообщил о том, что обнаружил в паспорте клиента лист вещества растительного происхождения с пряным запахом. На поступивший звонок оперативники отреагировали незамедлительно. Приехав по указанному адресу, сотрудники милиции задержали фигуранта. При осмотре личных вещей у молодого человека была обнаружена и изъята банка, в которой хранилось около 1 г вещества растительного происхождения, а также два приспособления для курения.

Молодой человек признался, что в деревне по месту жительства родителей у него есть еще наркотики. Парень пояснил, что на протяжении трех месяцев выращивал куст конопли на участке у дома родителей в Березинском районе. Собранный урожай хранил под крышей сарая. Во время обыска в сарае сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли около 100 г вещества растительного происхождения. Как показала экспертиза, вещество является опасным наркотическим средством - марихуаной.

В настоящий момент устанавливается причастность фигуранта к распространению наркотических средств. Известно, что 20-летний парень - гражданин Украины. Он несколько лет назад переехал с родителями в Беларусь, в одну из деревень Березинского района. Сам молодой человек около года арендует комнату в Минском районе.

Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям фигуранта будет дана правовая оценка.-0-