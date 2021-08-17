В Минске работники МЧС мониторят потенциально опасные места подтоплений

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС обеспечивают мониторинг потенциально опасных мест подтоплений, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.





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"По состоянию на 12.46 в Минске на линию 101 не поступали сообщения об отключениях электричества или необходимости оказания помощи, - сказала Ольга Мельченко. - При этом работники МЧС выехали на распиловку нескольких деревьев. Также известно о потенциально опасных точках подтопления, на которые сейчас выехали работники опергрупп и обеспечивают мониторинг ситуации".-0-