8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры. Об этом БЕЛТА сообщили в городском управлении МЧС.

Сегодня в 1.31 спасателям поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по проспекту Газеты "Правда", 14 в Минске. Когда к месту вызова прибыли спасатели, по внешним признакам ничего не наблюдалось. В ходе разведки было установлено, что произошло возгорание имущества в жилой комнате трехкомнатной квартиры на площади 1 кв.м.

Пожарными в коридоре горящей квартиры на полу был обнаружен хозяин в бессознательном состоянии. Его вынесли из опасной зоны и провели реанимационные мероприятия. Когда мужчину откачали, его передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Из квартиры спасатели также вынесли собаку, которая будет находиться в подразделении МЧС, пока ее хозяина не выпишут из больницы.

Пожар был ликвидирован в 1.44. В результате происшествия повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

Причина пожара устанавливается. Рассматривая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-